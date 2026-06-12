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Ateşle Yemek Isıtma Yangına Neden Oldu: 2 Dönüm İncir Bahçesi Zarar Gördü

Ateşle Yemek Isıtma Yangına Neden Oldu: 2 Dönüm İncir Bahçesi Zarar Gördü
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yemek ısıtmak için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle incir ağaçlarına sıçradı. Yangın 2 saatte söndürülürken 2 dönüm incir bahçesi zarar gördü. Yangına sebebiyet veren kişiye 3 bin 705 lira ceza kesildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yemek ısıtmak amacıyla yakılan ateş, rüzgarın da etkisiyle incir ağaçlarına sıçradı. Orman ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, 2 dönüm incir bahçesi zarar gördü.

Kızıldere Mahallesi Kirazlık mevkisinde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre; A.G.'nin incir bahçesinde yemek ısıtmak için yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle incir ağaçlarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 2 arazöz ve ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana sıçramadan 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında, 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangına sebebiyet verdiği belirlenen A.G.'ye 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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