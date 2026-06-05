Aydın'da yağma suçuna yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yağma suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.