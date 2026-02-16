Nazilli'de yağışlardan etkilenen müstakil evin duvarı yıkıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili yağışlar, bir müstakil evin duvarının yıkılmasına ve evde hasar meydana gelmesine neden oldu. Hasar gören evde bulunan 11 yaşındaki engelli çocuk ve annesi son anda dışarıya çıkmayı başardı.
Pınarbaşı Mahallesi 11 Sokak'ta Sevgi Atılgan'a ait evinin bir bölümü, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle yıkıldı.
Olay sırasında 11 yaşındaki engelli çocuğu Cihat Sarp ile evde bulunan Atılgan, son anda dışarıya çıktı.
Ev ve içindeki eşyalarda hasar meydana geldi.
Gazetecilere açıklama yapan Atılgan, eşyalarının çoğunun içeride kaldığını ve canlarını güçlükle kurtardıklarını söyledi.
