Haberler

Nazilli'de yağışlardan etkilenen müstakil evin duvarı yıkıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili yağışlar, bir müstakil evin duvarının yıkılmasına ve evde hasar meydana gelmesine neden oldu. Hasar gören evde bulunan 11 yaşındaki engelli çocuk ve annesi son anda dışarıya çıkmayı başardı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağışlardan etkilenen müstakil evin duvarının yıkılması sonucu hasar oluştu.

Pınarbaşı Mahallesi 11 Sokak'ta Sevgi Atılgan'a ait evinin bir bölümü, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle yıkıldı.

Olay sırasında 11 yaşındaki engelli çocuğu Cihat Sarp ile evde bulunan Atılgan, son anda dışarıya çıktı.

Ev ve içindeki eşyalarda hasar meydana geldi.

Gazetecilere açıklama yapan Atılgan, eşyalarının çoğunun içeride kaldığını ve canlarını güçlükle kurtardıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı

Maden ocağında göçük! İşçiler için zamanla yarış var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı

Hurda otobüsteki yangında 16 yaşındaki genç öldü: 3 kişi gözaltında
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Sapkınlar için hesap vakti! Polis otobüsüne böyle bindirdiler
Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

5. kez ameliyat olan oyuncu son durumunu paylaştı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı

Hurda otobüsteki yangında 16 yaşındaki genç öldü: 3 kişi gözaltında
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı