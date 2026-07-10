Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gürcistan uyruklu 44 yaşındaki Latafat Guseinova, yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan ihbarla evinde ölü bulundu. Cenaze otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yabancı uyruklu kadın, yaşadığı evde ölü bulundu.
İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan Gürcistan uyruklu Latafat Guseinova'dan (44) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve giden jandarma ekipleri, Guseinova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Guseinova'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Aydın Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik