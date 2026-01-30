Aydın'da sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, çantasında 9 kilogram sentetik uyuşturucu ile yakalanan E.D. tutuklandı. Emniyet ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda şüpheli, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çantasında 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında edinilen bilgi üzerine şüpheli E.D'yi durdurdu.
Şüphelinin çantasında yapılan aramada 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel