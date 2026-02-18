Haberler

Aydın'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan R.Y ve M.G'nin durumu güvenlik kameralarına yansıdı. R.Y, tutuklanırken M.G serbest bırakıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüphelinin o anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak aralarında uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine R.Y'yi takibe aldı.

Şüpheli, sentetik hapı Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde M.G'ye satarken suçüstü yakalandı.

R.Y'nin adresinde ve üzerinde yapılan aramada 58 sentetik hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 975 lira bulundu.

Jandarma, R.Y ve M.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G serbest kaldı, R.Y ise "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu satışının gerçekleştiği an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA " / " + Mustafa Çelik -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı

Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a hayran kalmış
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Telefon duvar kağıdını görenler "Helal olsun" diyor
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı

Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a hayran kalmış
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor
Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Şimdi de Hitman oldu