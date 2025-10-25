Haberler

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve kenevir yetiştirmek için malzemeler ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Şirinevler ve Altıntaş mahallelerinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, L.Ç, M.Z. ve B.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 60 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram esrar, 20 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, Hint keneviri yetiştirmeye yönelik çeşitli cihaz ve sıvılar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.Ç. ve B.A. tutuklandı, M.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
