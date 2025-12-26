Haberler

Turunçlar üniversite öğrencilerine burs oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli Türk Anneler Derneği, ilçede toplanan turunç meyvelerini işleyerek yapılan reçellerle 25 üniversite öğrencisine burs sağlıyor. Dernek, bu projeyle hem doğayı değerlendiriyor hem de eğitimde fırsat eşitliğini destekliyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde cadde ve sokakları süsleyen turunç ağacından toplanan meyveler, 25 üniversite öğrencisi için karşılıksız burs kaynağına dönüştürülüyor.

Nazilli Türk Anneler Derneği üyeleri, ilçenin farklı noktalarındaki turunç ağaçlarından toplanan meyveleri dernek binasında imece usulüyle işleyerek reçel haline getiriyor. İplere dizilen turunçlar büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra reçele dönüştürülüyor. Hazırlanan turunç reçelleri cam kavanozlara doldurularak satışa sunuluyor. Reçeller, Belediye Meydanı'nda açılan stantlarda, Uğur Mumcu Parkı önünde bulunan Nazilli Türk Anneler Derneği'ne ait barakada, ilçede kurulan pazarlarda ve çeşitli etkinliklerde vatandaşlara satılıyor. Elde edilen gelir, 25 üniversite öğrencisine karşılıksız burs olarak veriliyor.

'REÇELE DÖNÜŞÜYOR'

Nazilli Türk Anneler Derneği Başkanı Hatice Güngör, yaptığı açıklamada, 2020 yılından bu yana dernek başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtip, "Nazilli'nin cadde ve sokaklarını süsleyen turunçları değerlendirmek için belediyemizden talepte bulunduk. Sağ olsunlar bize destek verdiler. Dernek üyesi arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır bu turunçları reçele dönüştürüyoruz. Satışından elde ettiğimiz gelirle 25 üniversite öğrencimize karşılıksız burs veriyoruz" dedi. Güngör, sadece turunç reçeli değil, mevsimine göre turşu, el işi makarna ve yöresel yemekler de hazırladıklarını ifade edip, "Tüm ürünlerimizi stantlarımızda satarak gelir elde ediyoruz. Dernek üyelerimiz gönüllülük esasına göre çalışıyor. Yaklaşık 25 yıldır bu çalışmayı aksatmadan sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ayrıca hazırlanan turunç reçellerinin yurt içinden talep eden vatandaşlara kargo yoluyla da gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı 'Nadir' diyerek duyurdu

AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı "Nadir" diyerek duyurdu