Turunçlar üniversite öğrencilerine burs oluyor

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde cadde ve sokakları süsleyen turunç ağacından toplanan meyveler, 25 üniversite öğrencisi için karşılıksız burs kaynağına dönüştürülüyor.

Nazilli Türk Anneler Derneği üyeleri, ilçenin farklı noktalarındaki turunç ağaçlarından toplanan meyveleri dernek binasında imece usulüyle işleyerek reçel haline getiriyor. İplere dizilen turunçlar büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra reçele dönüştürülüyor. Hazırlanan turunç reçelleri cam kavanozlara doldurularak satışa sunuluyor. Reçeller, Belediye Meydanı'nda açılan stantlarda, Uğur Mumcu Parkı önünde bulunan Nazilli Türk Anneler Derneği'ne ait barakada, ilçede kurulan pazarlarda ve çeşitli etkinliklerde vatandaşlara satılıyor. Elde edilen gelir, 25 üniversite öğrencisine karşılıksız burs olarak veriliyor.

'REÇELE DÖNÜŞÜYOR'

Nazilli Türk Anneler Derneği Başkanı Hatice Güngör, yaptığı açıklamada, 2020 yılından bu yana dernek başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtip, "Nazilli'nin cadde ve sokaklarını süsleyen turunçları değerlendirmek için belediyemizden talepte bulunduk. Sağ olsunlar bize destek verdiler. Dernek üyesi arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır bu turunçları reçele dönüştürüyoruz. Satışından elde ettiğimiz gelirle 25 üniversite öğrencimize karşılıksız burs veriyoruz" dedi. Güngör, sadece turunç reçeli değil, mevsimine göre turşu, el işi makarna ve yöresel yemekler de hazırladıklarını ifade edip, "Tüm ürünlerimizi stantlarımızda satarak gelir elde ediyoruz. Dernek üyelerimiz gönüllülük esasına göre çalışıyor. Yaklaşık 25 yıldır bu çalışmayı aksatmadan sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ayrıca hazırlanan turunç reçellerinin yurt içinden talep eden vatandaşlara kargo yoluyla da gönderildiği belirtildi.