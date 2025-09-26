Nazilli'de TAPDK Belgesiz Restorana Operasyon: Rüşvet Iddiası ve Polis Memuru Gözaltında

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, (TAPDK) belgesi olmayan restorana yönelik düzenlenen soruşturma derinleştirildi. Bu kapsamda rüşvet aldığı ileri sürülen polis memuru T.T. de jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi'ndeki bir restoranda TAPDK yetki belgesi olmadan satış yaptığını belirledi. Söz konusu restoran 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Bu süreçte şüphelilerin telefon ve WhatsApp görüşmeleri de delil olarak dosyaya eklendi. İşletmenin denetimlerden önceden haberdar olduğu ve buna göre tedbir aldığı belirtildi. Söz konusu restorana, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, 16 Eylül'de şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, restoranın işletmecisi Y.E., ortağı A.B.K., ile Ö.E. ve A.K., Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli A.Y. ve V.K., gözaltına alındı. Ertesi gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E. ve bekçi V.K. tutuklandı. Restoran sahibi Y.E.'nin babası Ö.E. ile emekli polis A.Y.'ye ev hapsi verilirken, ortaklardan A.B.K. ve kardeşi A.K. adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında rüşvet aldığı ileri sürülen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru T.T. de dün gözaltına alındı. T.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.