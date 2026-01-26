Fırtınada devrilen ağaç, elektrik tellerini kopardı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen bir çam ağacı elektrik tellerini kopardı ve bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Belediyenin müdahalesiyle ağaç kaldırıldı, elektrik akımı yeniden sağlandı.
Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Şirinevler Mahallesi Beşeylül Caddesi'ndeki bir çam ağacı şiddetli fırtına nedeniyle kökünden devrilirken, elektrik tellerini de kopardı. Kopan teller sebebiyle bölgede elektrikler kesintisi yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerince devrilen ağaç kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin yaptığı çalışmayla bölgeye yeniden akım verildi.
