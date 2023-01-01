NAZİLLİ'DE RESTORANDAKİ PATLAMADA ÖLEN 5 KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Neslihan Karaboğa (38), kızları Cansu Karaboğa (4), Lale Nur Karaboğa (11), yeğeni Gamze Karaboğa (10) ve akrabası Fatma Danaş (45) için Başaran Köyü Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Neslihan Karaboğa (38), kızları Cansu Karaboğa (4), Lale Nur Karaboğa (11), yeğeni Gamze Karaboğa (10) ve akrabası Fatma Danaş (45) için Başaran Köyü Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Neslihan Karaboğa'nın eşi Musa Karaboğa, Gamze Karaboğa'nın babası Ferhat Karaboğa ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve ölenlerin sevenleri ve diğer yakınları katıldı. Cenazede, gözyaşları sel oldu. Cenazede ölenlerin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan namazın ardından ölenlerin bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Başaran Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.