Nazilli'de Kuran kursu öğrencileri ramazanı yürüyüşle karşıladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4-6 yaş Kuran kursu öğrencileri, öğreticiler ve velilerin katılımıyla 'Ramazan hoş geldin' yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlik, ramazanın manevi atmosferini yaşatmanın yanı sıra geleneksel değerlerin aktarılması açısından önem taşıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4-6 yaş Kuran kursu öğrencileri, öğreticiler ve velilerinin katılımıyla "Ramazan hoş geldin" yürüyüşü gerçekleştirildi.

İstasyon Meydanı'nda toplanan öğrenci, öğretici ve veliler, İlçe Müftülüğü binasına kadar yürüdü.

Uzun Çarşı esnafı yürüyüş boyunca öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

İlçe Müftüsü Hakan Türe etkinliğin ramazanın manevi atmosferini yaşatmanın yanı sıra geleneksel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından anlam taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
