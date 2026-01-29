Haberler

Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

R.Y. idaresindeki 09 HD 225 plakalı otomobil, Mithat Paşa Caddesi'nde park halinde bulunan 35 COB 836 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan R.Y. sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Teröristleri böyle etkisiz hale getirdiler

Film sahnesi değil gerçek! Görüntü Türkiye'nin yanı başında çekildi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum