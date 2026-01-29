Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
R.Y. idaresindeki 09 HD 225 plakalı otomobil, Mithat Paşa Caddesi'nde park halinde bulunan 35 COB 836 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan R.Y. sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel