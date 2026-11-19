Nazilli'de otomobil takla attı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı; kazada 2 kişi yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İ.B.D. (19) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yeşil Mahalle 384 Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada İ.B.D. ile araçtaki A.H.K. (14) yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA