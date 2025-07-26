Nazilli'de Ot Yangını, 1 Yaralı

Nazilli'de Ot Yangını, 1 Yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle prefabrik depoya sıçradı. Yangında 1 kişi yaralandı, alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan ot yangını, prefabrik depoya da sıçradı. Yangında 1 kişi yaralanırken, alevler ekiplerce kontrol altına alındı.

Ot yangını, saat 16.00 sıralarında Arslanlı- Beydağ karayolu yakınında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, prefabrik bir depoya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında depoda küçük çaplı patlama da meydana gelirken, 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerince yapılan müdahalede yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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