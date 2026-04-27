Nazilli'de orman yangınında 4 dönümlük alan zarar gördü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aşağı Yakacık Mahallesi'ndeki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye orman işletme müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 4 dönümlük alan zarar gördü.