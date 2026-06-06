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Nazilli'de mekan ve araç kurşunlayan suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

Nazilli'de mekan ve araç kurşunlayan suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik silahlı saldırılar düzenleyen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, farklı tarihlerde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren organize suç örgütünü yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli'de meydana gelen iş yeri, araç ve ikamet kurşunlama olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada silahlı saldırıların, ele başı cezaevindeki A.Ö. olduğu tespit edilen organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği saptandı. A.Ö.'nün talimatıyla saldırı gerçekleşen örgüte yönelik 2 Haziran 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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