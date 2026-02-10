Haberler

Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

P.A. idaresindeki 09 ALF 137 plakalı motosiklet, Hürriyet Caddesi'nde park halindeki 34 VK 2367 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
