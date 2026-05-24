Nazilli'de ani fren yapan motosikletten savrulan yolcu yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir motosiklet, kavşaktan dönen otomobile çarpmamak için ani fren yapınca sürücü ve yolcu düştü. Kazada yaralanan E.Y. hastaneye kaldırıldı.
Nazilli Şehir Stadyumu yönüne ilerleyen M.B. idaresindeki 09 ALR 188 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda kavşaktan dönen M.C.S. yönetimindeki 45 VM 545 plakalı otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.
Kayan motosikletin sürücüsü ile yolcu konumundaki E.Y. düştü.
Yaralanan E.Y. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik