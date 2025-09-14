Nazilli'de Motosiklet Kazası: Aile Yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 46 D 8417 plakalı otomobil, Yeşil Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda H.A. yönetimindeki 09 APA 901 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü H.A, motosikletteki eşi B.A. ve çocuğu E.A. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel