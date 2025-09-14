Haberler

Nazilli'de Motosiklet Kazası: Aile Yaralandı

Nazilli'de Motosiklet Kazası: Aile Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı.

M.K. idaresindeki 46 D 8417 plakalı otomobil, Yeşil Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda H.A. yönetimindeki 09 APA 901 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü H.A, motosikletteki eşi B.A. ve çocuğu E.A. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.