Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu E.K. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

E.K'nin kullandığı 16 BMH 560 plakalı motosiklet, Ordu Caddesi'nde seyrederken Y.S. idaresindeki 35 ZV 0403 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
