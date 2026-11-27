Nazilli'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 17 yaşındaki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Nazilli'de Yeni Sanayi Mahallesi'nde M.E. idaresindeki 35 DEG 532 plakalı kamyonetle çarpışan 35 BKJ 974 plakalı motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Nazilli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
T.R.G. (17) idaresindeki 35 BKJ 974 plakalı motosiklet, Yeni Sanayi Mahallesi'nde M.E. yönetimindeki 35 DEG 532 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA