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Aydın'da motosikletin anne ve 3 çocuğuna çarpması araç kamerasında

Aydın'da motosikletin anne ve 3 çocuğuna çarpması araç kamerasında
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 çocuğuna çarptı. Kaza anı bir otomobil kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 çocuğuna çarpma anı, otomobil kamerasınca kaydedildi.

H.D'nin kullandığı 09 ASC 812 plakalı motosiklet, Namık Kemal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K. ve 3 çocuğuna çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile anne ve 3 çocuğu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yayalara çarpmamak için fren yaptıktan sonra sürüklenen motosikletin anne ve çocuklarına çarpması yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
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