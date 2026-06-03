Aydın'da motosikletin anne ve 3 çocuğuna çarpması araç kamerasında
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 çocuğuna çarptı. Kaza anı bir otomobil kamerasına yansıdı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 çocuğuna çarpma anı, otomobil kamerasınca kaydedildi.
H.D'nin kullandığı 09 ASC 812 plakalı motosiklet, Namık Kemal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K. ve 3 çocuğuna çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile anne ve 3 çocuğu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yayalara çarpmamak için fren yaptıktan sonra sürüklenen motosikletin anne ve çocuklarına çarpması yer aldı.