Nazilli'de Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen '1 Kitap 1000 Pencere' projesi kapsamında Sümer Parkı'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi. Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, etkinliğe katılan öğrencilere desteklerini belirtti ve çocukların sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "1 Kitap 1000 Pencere" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.
İlçedeki öğrencilerin kitap okumasını teşvik etmek amacıyla Sümer Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, aileleriyle birlikte kitap okudu.
Etkinliğe katılan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli'nin eğitim şehri olduğunu ve eğitime büyük destek verdiklerini söyledi.
Projelerde devamlılığın esas olduğunu ifade eden Arısoy, "Sevgili öğrencilerimizin her birinin ayrı ayrı yetenekleri var. Biz de buna göre etkinlikler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Çocukların sosyal anlamda gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." dedi.