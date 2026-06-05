Nazilli'de kimya fabrikasındaki parlamada 2 işçi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir kimya fabrikasında reaktörde meydana gelen parlama sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.
Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikadaki reaktörde işlem yapıldığı sırada parlama meydana geldi. Olayda, fabrikada çalışan işçilerden S.Ö. ve T.G'nin el ve yüzlerinde yanıklar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik