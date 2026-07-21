Kıbrıs gazisi, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Fikret Yavuz, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Fikret Yavuz'un cenazesi toprağa verildi.
Nazilli Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi gören Yavuz, çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.
Fikret Yavuz'un cenazesi, öğlen vakti Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik