Nazilli'de kedi ile köpek arasındaki bağ dikkat çekiyor
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kedi ve köpeğin soğuk havada koyun koyuna yatması, çevredekilerin ilgisini çekti. İkili, aynı kaptan mama yerken görüntülenirken, köpeğin sırtında uyuyan kedi dikkat çekti.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Hükümet Konağı önündeki bir kedi ve köpeğin arasındaki bağ görenlerin ilgisini çekiyor.
Nazilli Cumhuriyet Mahallesi'nde Hükümet Konağı giriş kapısı yakınında soğuk havada bir kedi ile köpeğin koyun koyuna yatması görenleri şaşırtıyor. Aynı kaptan mama yiyip, zaman zaman köpeğin sırtında uyuyan kedi dikkat çekiyor. İki hayvan arasındaki bağ, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel