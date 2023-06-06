Nazilli'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kazaya karıştıktan sonra takla atan otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y'nin kullandığı 09 F 8626 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi'nde, B.A. idaresindeki 09 ACU 152 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan 09 F 8626 plakalı otomobil, yaya Ahmet İnceoğlu ve eşine çarptı. Kazada otomobil sürücüleri de yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet İnceoğlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan sürücü M.Y'nin 0,61 promil alkollü olduğu öğrenildi.