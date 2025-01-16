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Genç astsubay evinde ölü bulundu

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Aydın'da Otoyol Trafik Jandarması olarak görevli 26 yaşındaki Astsubay Çavuş Tolga Gökalp evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde dururken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Otoyol Trafik Jandarması olarak görev yapan 26 yaşındaki Astsubay Çavuş Tolga Gökalp, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor ve soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Nazilli'nin kırsal İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nda Otoyol Trafik Jandarması olarak görev yaptığı öğrenilen Astsubay Çavuş Tolga Gökalp'in (26) evinden silah sesi geldi.

SESİ DUYANLAR TELEFONA SARILDI

Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gökalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gökalp'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nazili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç astsubay evinde ölü bulundu

3 AY ÖNCE TAYİN OLMUŞ

Astsubay Tolga Gökalp'in, üç ay önce Mersin'den Aydın'ın Nazilli ilçesine tayin olduğu ve Aydın-Denizli Otoyolu'nda Otoyol Trafik Jandarması olarak görev yaptığı öğrenildi. İntihar şüphesi üzerinde de durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç astsubay evinde ölü bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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