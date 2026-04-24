Nazilli'de İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" protesto edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Nazilli Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'daki saldırılarını kınadı, İsrail Parlamentosu tarafından Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören düzenlemeye tepki gösterdi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Ahsen İnanç, Gazze'deki soykırımın acısı sürerken Lübnan ve İran'daki yeni saldırıların insanlığı sarstığını ifade etti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik idamı yasalaştırmasına tepki gösteren İnanç, şunları kaydetti:

"Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır. İsrail'in ırkçı ve hukuksuz uygulamalarına karşı etkili ve kararlı bir uluslararası duruş sergilenmesi amacıyla başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası toplumu somut ve etkili adımlar atmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
