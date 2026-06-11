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Nazilli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Nazilli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Nazilli Yeni Sanayi Mahallesi'nde Ş.Y.B'nin kullandığı 20 AID 389 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 09 CAL 49 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 09 CAL 49 plakalı araçtaki U.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
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