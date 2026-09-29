Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
U.İ.Ç. (17) yönetimindeki 09 B 3202 plakalı motosiklet, Şehit Naci Ülker Bulvarı'nda H.G. (22) idaresindeki 09 AKU 096 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 09 B 3202 plakalı motosiklet yön tabelasına çarptı. Diğer sürücü H.G. de yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA