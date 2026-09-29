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Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

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Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

U.İ.Ç. (17) yönetimindeki 09 B 3202 plakalı motosiklet, Şehit Naci Ülker Bulvarı'nda H.G. (22) idaresindeki 09 AKU 096 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 09 B 3202 plakalı motosiklet yön tabelasına çarptı. Diğer sürücü H.G. de yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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