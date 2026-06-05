Nazilli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Sümer Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik