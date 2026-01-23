Haberler

Aydın'da fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir kağıt fabrikasında, işçi Mustafa Karaca çatıda çalışırken düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir fabrikanın çatısından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki bir kağıt fabrikasında makine operatörü olarak çalışan Mustafa Karaca, kullandığı makinenin kayışını değiştirmek için forklift yardımıyla fabrikanın çatısına çıktı.

Çatıdaki panel kaplamanın kırılması sonucu dengesini kaybeden Karaca, yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Karaca kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
