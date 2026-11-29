Nazilli'de eski yurt binasındaki yangın kaynak kıvılcımından çıktı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yıkımı süren eski yurt binasının çatısında kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar apartman boşluğunda yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden eski yurt binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle 22/1 Sokak'taki eski yurt binasının çatısında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, apartman boşluğunda yangına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: AA