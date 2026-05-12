Nazilli'de Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen farkındalık programında otizmli öğrenciler bahar temalı defile ve zeybek gösterisi sundu. Etkinliğe kaymakam ve ilçe müdürleri katıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla Nazilli Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri ile öğrencileri farkındalık programı gerçekleştirdi.
Okulda düzenlenen etkinlikte otizmli öğrenciler bahar temalı defile ve zeybek gösterisi sundu.
Programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güler, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy da katıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik