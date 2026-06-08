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Nazilli'de 2 elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı

Nazilli'de 2 elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 13 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Turan Mahallesi 129 Sokak ile 329 Sokak kesişiminde İ.A. (13) ile E.B.O. (13) idaresindeki elektrikli bisikletler çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 2 çocuk da yola savruldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaptı. Bazı vatandaşlar İ.A'nın güneşten etkilenmemesi için kartonla gölge yaptı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
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