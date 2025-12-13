Nazilli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada A.K. yaralandı. Arkadaş olduğu belirtilen A.K. ile N.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve N.K. A.K.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeşil Mahallesi'nde arkadaş oldukları ileri sürülen A.K. ile N.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda N.K. bıçakla A.K'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel