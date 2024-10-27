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Nazilli'de Apartman Yangını Söndürüldü

Nazilli'de Apartman Yangını Söndürüldü
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki üç katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası evin yatak odası kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydoğdu Mahallesi 83 Sokak'ta üç katlı apartmanın M.A'ya ait ikinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Söndürülen yangında evin yatak odası kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel

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