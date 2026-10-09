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Navi Pillay, 2026 Nobel Barış Ödülü'ne uluslararası hukuka katkılarıyla layık görüldü

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2026 Nobel Barış Ödülü, Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verildi. Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde açıklanan kararda, Pillay'ın savaş suçları ve soykırım suçlarına ilişkin yargılamalara katkıları vurgulandı.

2026 Nobel Barış Ödülü, barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalarından dolayı Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verildi.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı.

Pillay'ın savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarıyla ilgili yargılamalara yönelik çalışmalarıyla uluslararası hukuka önemli katkılar sağladığı belirtilen açıklamada, Pillay'ın kariyeri boyunca evrensel hukuk ilkelerini savunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Norveç Nobel Komitesi, barışın sağlanması ve uluslararası hukukun güçlendirilmesi konusundaki çabaları dolayısıyla 2026 Nobel Barış Ödülü'nü Navi Pillay'a verme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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