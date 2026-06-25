Ankara'da NATO baskınları: 52 kişi adliyede

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran'da sabah saatlerinde evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına alınanlardan Emniyet ifadeleri tamamlanan 52 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Valiliği'nin NATO Zervesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran'da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen toplam 209 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 24 saatlik kısıtlılık kararı verilmişti.

Emniyette ifadeleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 52'sinin savcılık ifadeleri alınmaya başlandı.

Kaynak: ANKA