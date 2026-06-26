Haberler

İletişim Başkanlığının NATO Zirvesi trafik haritasına yoğun ilgi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası, 122 ülkeden 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı. Harita, kapalı yollar ve alternatif güzergahları tek ekranda sunuyor.

Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası yoğun ilgiyle karşılaştı.

7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita, erişime açılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"harita.iletisim.gov.tr" adresinden hizmet veren platform, yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı.

Haritaya gösterilen ilgi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünyanın dört bir yanından, 122 ülkeden kullanıcı platforma erişim sağladı. Bu tablo, zirvenin uluslararası kamuoyunda uyandırdığı yüksek ilgiyi de gözler önüne serdi.

Zirve süresince uygulanacak trafik düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan harita, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergahlar ile vatandaşların kullanabileceği alternatif ulaşım yollarını tek ekranda bir araya getiriyor. Kullanıcılar, harita üzerinde en az iki nokta işaretleyerek gitmek istedikleri güzergahı çizebiliyor. Böylece kapalı yolları önceden görüp seyahat planlarını buna göre yapabiliyor.

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz'da NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek zirve kapsamında başkentte kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri devreye alınıyor.

İletişim Başkanlığı, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve güncel yol durumunun kolayca takip edilebilmesi amacıyla geliştirdiği harita ile kapanacak yollar, alternatif güzergahlar ve trafik düzenlemelerine ilişkin tüm detayların tek noktadan takip edilebileceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı

Bir ilimiz kavruluyor! Termometreye bakan küçük dilini yuttu
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi, 2 binden fazla yaralı var

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını