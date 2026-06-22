Ankara Valiliği NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri ile ilgili açıklama yaptı

ANKARA Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi nedeniyle kent genelinde alınan bir dizi güvenlik tedbirleri ile ilgili açıklama yayımladı.

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi kapsamında; gerek zirve güvenliğinin sağlanması gerek kamu düzeninin korunarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alındığını açıklandı.

Açıklamada, zirvenin düzenleneceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği ifade edildi. Ayrıca, 28 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara hava sahasında Valilik izni dışında her türlü insansız hava aracı (drone) uçuşunun yasaklandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında alınan güvenlik önlemleri kapsamında, 28 Haziran 2026 saat 00.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, mitingler, protesto eylemleri, oturma eylemleri, açlık grevleri, stant açılması, çadır kurulması, bildiri ve broşür dağıtılması ile afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı