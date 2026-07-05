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NATO Zirvesi kapsamında "Müttefikler Ankara'da" Programı düzenlenecek

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NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenecek 'Müttefikler Ankara'da' Programı, 2 gün sürecek ve 45 yan etkinlikle güvenlik meselelerini ele alacak.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde "Müttefikler Ankara'da" Programı düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO Zirvesi'nin resmi programını tamamlayıcı nitelikteki etkinlik, müttefik ve ortak ülkelerden önde gelen kurumları bir araya getirerek güncel güvenlik meselelerinin ele alınacağı uluslararası bir diyalog ve görüş alışverişi platformu sunacak.

Ankara Palas'ta 2 gün sürecek program çerçevesinde, üst düzey devlet temsilcileri, karar alıcılar ve yerli ve uluslararası paydaşların katılımıyla 45 yan etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek panel, yuvarlak masa toplantısı, politika diyalogları ve tematik oturumlarda küresel ve bölgesel güvenlik gündemini şekillendiren temel meseleler farklı perspektiflerden ele alınacak.

Program kapsamında, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesi, Avrupa güvenlik mimarisi, transatlantik ilişkiler, savunma sanayii ve teknolojileri, hibrit tehditler, siber güvenlik, yapay zeka, kritik altyapıların korunması, Ukrayna'daki savaşın güvenlik boyutu, Karadeniz, Baltık, Orta Doğu, Körfez ve Hint-Pasifik'teki gelişmeler, enerji ve ulaştırma koridorları, deniz güvenliği, kadınların güvenlik ve kriz yönetimindeki rolü, demokratik dayanıklılık ve gıda güvenliği gibi güncel güvenlik meseleleri değerlendirilecek.

Uluslararası politika yapıcılar ile stratejik araştırma kuruluşlarını aynı platformda buluşturacak "Müttefikler Ankara'da" Programı, NATO Zirvesi süresince Ankara'yı güvenlik, savunma ve dış politika alanlarında fikir üretiminin ve uluslararası diyaloğun önemli merkezlerinden biri haline getirecek, müttefikler ve ortak ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
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