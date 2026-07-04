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NATO Zirvesi'nde Liderlerin Kullanacağı Yollarda Güvenlik Kontrolleri Yapılıyor

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7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında liderlerin kullanacağı güzergahlarda güvenlik kontrolleri artırıldı. Zirvede 56 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak.

Haber : Melis YILDIRIM - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Sayılı günlerin kaldığı Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında liderlerin kullanacağı güzergahlarda güvenlik kontrolleri arttırıldı. Zirve kapsamında Ankara'da 56 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak.

NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere NATO müttefikleri ile NATO ortaklarının Liderleri ve heyetlerinin katılacağı Zirve kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. 56 binden fazla polis ve jandarma personelinin görev alacağı belirtilerek, bazı yeni uygulamalar devreye alınacak.

Kırmızı alan olarak ilan edilen ve Liderler ile heyetlerinin Havalimanı'ndan şehre ulaşımı, konaklayacakları otelleri ve Zirve'nin yapılacağı mekanları içeren güzergahlarda kısıtlamalar uygulanacak.

ANKA Haber Ajansı, kırmızı alanda yer alan Anadolu Bulvarı'nda bugün polis ekiplerinin yaptığı trafik kontrollerini görüntüledi. Polis Özel Harekat ekibinin de bulunduğu noktada polisler araçları durdurarak güvenlik kontrolü yaptı.

Kaynak: ANKA
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