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Ankara'da NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılarında Toplam 178 Kişi Tutuklandı

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NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 225 kişiden 75'i daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 178'e yükselirken, 34 kişi ev hapsiyle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında akademisyen, gazeteci ve avukatlar da bulunuyor.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 75 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 178  olurken 34 kişi de ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 225 kişiden dün 103'ü tutuklanmış, 26 kişi ev hapsi koşuluyla, 6 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye getirilenlerden 75'i daha tutuklanırken 8 kişi de ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Toplam gözaltına alınan 225 kişiden 7'si kolluk ifadelerinin, 6'sı da savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken toplamda 178 kişi tutuklandı, 34 kişiye de ev hapsi verildi.

Tutuklananların arasında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, ÇHD avukatları Semra Demir ve Kürşat Bafra da bulunuyor. Öte yandan tutuklananların arasında terör örgütü IŞİD üyeleri de yer alıyor.

Kaynak: ANKA
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