NATO Zirvesi'nde Türkiye-Finlandiya-İsveç Görüşmesi Başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında dörtlü görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında dörtlü görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NATO Madrid Zirvesi kapsamında Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında yapılacak olan görüşmenin başladığını duyurdu. İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı." ANKA / Güncel Finlandiya Türkiye İsveç Güncel Haberler

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