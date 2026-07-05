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Ankara Valiliği'nden 'Kumanya' açıklaması

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Ankara Valiliği, NATO Zirvesi'nde görevli personele dağıtılan kumanyaları tükettikten sonra rahatsızlık hisseden 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, yapılan tetkiklerde zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

ANKARA' Valiliği, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini, yapılan muayenede zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personelimize dağıtılan kumanyalara ilişkin yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 05.07.2026 tarihinde görevli personelimize dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personel, tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Yapılan muayene, tetkik ve kan tahlilleri sonucunda personelimizde gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmamış; genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Personele dağıtılan kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen denetimleri, hazırlanma sürecinden itibaren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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