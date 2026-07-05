Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Valiliği, dağıtılan kumanyayı tüketmesinin ardından rahatsızlanan NATO Zirvesi kapsamında görevli 4 personelde, gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyalara ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Paylaşımlar üzerine doğru bilgilendirme yapılması ihtiyacı duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Temmuz tarihinde görevli personelimize dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personel, tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Yapılan muayene, tetkik ve kan tahlilleri sonucunda personelimizde gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmamış, genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Personele dağıtılan kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen denetimleri, hazırlanma sürecinden itibaren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütülmektedir."