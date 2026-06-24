Haberler

NATO Zirvesi İçin Çok Sayıda Medya Kuruluşunun Akreditasyon Talebi Reddedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni izlemek için başvuran Halk TV, Sözcü TV, Cumhuriyet gibi birçok medya kuruluşunun akreditasyon talebi reddedildi.

(ANKARA)- Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni izlemek için başvuruda bulunan çok sayıda medya kuruluşunun akreditasyon talebi reddedildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere başvuruda bulunan Halk TV, Nefes, Sözcü TV, Cumhuriyet, ANKA Haber Ajansı, Medyascope, T24, YetkinReport ve İlke TV'nin de aralarında olduğu çok sayıda basın ve yayın organının akreditasyon talebi reddedildi.

Akreditasyon talebinde bulunan basın mensuplarına karar, NATO Stratejik İletişim Ofisi'ne bağlı akreditasyon birimi tarafından e-posta yoluyla bildirildi. Mesajda, "Ankara'da gerçekleşecek zirveyi takip etmek amacıyla yaptığınız başvuru için teşekkür ederiz. Üzülerek belirtiyorum ki medya akreditasyon talebiniz bu sefer karşılanamıyor. Nihai olan bu kararın gerekçelerini açıklayamıyorum. Toplantının kamuya açık bölümlerini NATO web sitesinden takip edebilir ve NATO'nun çalışmalarıyla ilgili sorularınız için web sitemizdeki form üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Türkiye uzun zamandır bekliyordu! ABD satışı kısa sürede yapacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi

Hayal edilen tatil başlamadan bitti: Lüks gemide ortalık fena karıştı
Kırpınar'a tam 2 ton zeytinyağı getirildi

Dev heyecana günler kaldı! Tam 2 ton zeytinyağı kullanılacak
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler

8 kişinin can verdiği facia anbean kamerada